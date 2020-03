Notizie Milan news Leao Sporting Lisbona | Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, è arrivato al Milan la scorsa estate per poco più di 30 milioni di euro. Il giovanissimo attaccante è arrivato dal Lille e dalla Ligue 1, dove si era trasferito a parametro zero nel 2018, lasciando tra le tante polemiche lo Sporting Lisbona, società con cui era cresciuto fin da bambino. Il motivo? Il club portoghese e i calciatori, nel 2018, sono stati vittima di un’aggressione da parte di alcuni tifosi che fecero irruzione nel centro sportivo della squadra. Da lì la decisione di Leao e altri calciatori a ‘scappare’ via.

Ultime Milan: batosta per Rafael Leao, dovrà risarcire lo Sporting Lisbona di 16 milioni

La ‘brutta’ notizia per Rafael Leao arriva direttamente dal Portogallo, dove i quotidiani portoghese in prima pagina parla del risarcimento che il calciatore dovrà pagare al suo ex club. In merito ai fatti accaduti nel 2018, Leao si era svincolato unilateralmente dallo Sporting Lisbona, per approdare poi al Lille. Intanto, lo Sporting si è rivolto alla FIFA per contestare la validità della risoluzione contrattuale. Il club accusa con una nota che il calciatore non avesse all’epoca dei motivi validi per risolvere il contratto. Dopo che però il ricorso è stato respinto e definito inammissibile, arriva il colpo di scena dal TAS che annuncia: Leao dovrà risarcire il suo ex club. Allo Sporting dovranno essere versati 16.5 milioni di euro.