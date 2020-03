UFFICIALE – Coronavirus, la Premier League si ferma fino al 30 aprile

Emergenza Coronavirus, la Premier League si ferma | Il primo provvedimento riguardava il rinvio di una sola settimana calcistica, oggi, invece, è arrivato il lungo stop anche per il calcio inglese. La Premier League, la Championship, tutte le coppe nazionali e il calcio femminile saranno ferme almeno fino al 30 aprile. Ulteriori proroghe e decisioni dipenderanno dalla diffusione del Coronavirus nel Regno Unito.

FA, Premier ferma per COVID-19

La FA (Football Association) ha reso noto che il calcio inglese si fermerà almeno fino al 30 aprile e la decisione sulla ripresa dei campionati sarà presa a data da destinarsi. Con una nota sul proprio sito ufficiale, la federazione inglese ha sospeso tutti i campionati.

“Siamo uniti nel nostro impegno a trovare il modo di riprendere la stagione calcistica 2019-2020 e garantire che tutte le partite di campionato e di coppa nazionali ed europee vengano giocate non appena sarà sicuro e possibile farlo. Abbiamo sostenuto collettivamente la UEFA nel rinviare EURO 2020 per creare spazio nel calendario per garantire che le partite di campionato e di coppa nazionale ed europea abbiano una maggiore opportunità di giocare e, nel farlo, mantenere l’integrità di ogni competizione”.

UFFICIALE – Premier League ferma fino al 30 aprile

Il comunicato della Football Association continua con le date di stop per ogni camponato, Premier League compresa, per il diffondersi del Coronavirus.

“Le regole e i regolamenti della FA stabiliscono che “la stagione terminerà non oltre il 1° giugno” e “ogni competizione dovrà, entro il limite stabilito dalla FA, determinare la durata della propria stagione di gioco”. Tuttavia, il nostro consiglio di amministrazione ha concordato che tale limite sarà esteso indefinitamente per la stagione 2019-2020 in relazione al calcio professionistico. Inoltre, abbiamo concordato collettivamente che il calcio professionale in Inghilterra sarà ulteriormente rinviato a non prima di giovedì 30 aprile. I progressi di COVID-19 rimangono poco chiari e possiamo rassicurare tutti sulla salute e sul benessere di giocatori, personale e tifosi. Continueremo a seguire i consigli del governo e lavoreremo in modo collaborativo per tenere sotto controllo la situazione. Inoltre studieremo tutte le opzioni disponibili per trovare il modo di riprendere la stagione quando le condizioni lo consentono”.