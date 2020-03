Coronavirus, Pelè in auto-isolamento: l’ex stella brasiliana teme per la sua salute

Coronavirus, Pelè si isola: la leggenda brasiliana teme il contagio del virus

Coronavirus – Pelè | L’emergenza si diffonde e la preoccupazione alberga in chiunque, giovani compresi e pure gli sportivi. Tra questi, c’è l’ex stella brasiliana, Pelè, che ha paura dell’epidemia legata al Coronavirus. L’emergenza si è allargata da Cina ad Europa e ora temono il peggio anche in Brasile. Tra questi, c’è appunto Pelè, che avrebbe deciso di auto-isolarsi nella sua abitazione. Sta bene l’ex centravanti della Nazionale brasiliana, ma preferisce restare a casa, considerando la sua età. La leggenda del calcio mondiale compirà 80 anni il prossimo ottobre e vuole evitare di ammalarsi. Per questo resta in casa, precisamente a Guarujà, nello stato di San Paolo.

Coronavirus, la decisione di Pelè: resta a casa

E’ preoccupato per la sua età, dopo la diffusione di oltre 600 contagi in Brasile. Il Coronavirus si è diffuso anche in Sud America ed è per questo che la leggenda Pelé avrebbe deciso di auto-isolarsi. Praticamente una quarantena volontaria, come si apprende dai colleghi di Goal. L’ex attaccante del Santos sta bene, nessuna preoccupazione sulla sua salute. Nel corso del 2019 però si è ritrovato costretto a trascorrere un po’ di giorni presso gli ospedali di Parigi ed è chiaro che dopo alcune infezioni e i suoi ormai 80 anni, hanno messo in guardia lo stesso ex centravanti.