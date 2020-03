La storia avviene nella vicina svizzera, tra i primi paesi a fermare il calcio a causa dell’emergenza coronavirus: qui il presidente del Sion, Christian Costantin, ha deciso di licenziare 8 giocatori che non hanno voluto firmare il nuovo contratto.

Il Sion licenzia 8 giocatori: gli effetti del coronavirus in Svizzera

Già in passato il proprietario del club elvetico ci aveva abitutato a delle uscite dai toni accesi (se ne ricorderà bene Gattuso, che ha lavorato per lui agli inizi della sua carriera) ma questa volta ha spiazzato tutti.

Quando infatti 8 calciatori alle sue dipendenze, tra cui alcuni passati per l’Italia come Doumbia e Kasami, si sono rifiutati di sottoscrivere il nuovo accordo, rimodulato in base alle esigenze dettate dall’allarme coronavirus, lui ha ben pensato di licenziarli. Tra di loro ci sono anche l’ex Arsenal Djourou e l’ex Barcellon Song.

Le ragioni del rifiuto dei calciatori

Come riferito da sportmediaset, lo stop forzato ha causato molte perdite al calcio svizzero e così il rifiuto del nuovo contratto ha mandato su tutte le furie il presidente. Il nuovo impegno differiva in particolare modo, rispetto al precedente, in base alla durata: un aspetto questo che non ha convinto tutti i giocatori, che si sono ritrovati dalla sera alla mattina senza un contratto. Quella del taglio però appare come una soluzione inevitabile: in Ligue 1 è già avvenuto un esempio importante.