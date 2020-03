Emergenza Coronavirus: Real Madrid, Jovic e Ninkovic non rispettano l’autoisolamento

Emergenza Coronavirus Spagna Real Madrid Jovic | Grossi guai per Luka Jovic del Real Madrid e Nikola Ninkovic dell’Ascoli. I due calciatori avrebbero violato l’obbligo dell’autoisolamento in merito alle restrizioni sul Coronavirus. Entrambi i calciatori, avrebbero lasciato il paese per tornare momentaneamente in Serbia. Pare che entrambi i calciatori siano stati proprio denunciati dalle forze dell’ordine della Serbia per non aver rispettato le nuove norme emanate nelle ultime ore per contenere la diffusione del terribile virus che ormai riguarda il mondo intero.

Coronavirus: Real Madrid, Jovic denunciato

Per quanto riguarda la situazione di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, in particolare, pare che il calciatore avrebbe lasciato volontariamente la quarantena imposta con il Real Madrid per raggiungere la Serbia. Il calciatore non ha voluto mancare al compleanno della sua fidanzata Sofija Milosevic che ha compiuto gli anni. E’ stata Ana Brnabic, Premier serba, a denunciare l’accaduto ma senza dire i nomi dei vari calciatori che hanno fatto ritorno in patria. Anche lo stesso ministro dell’interno Nebojsa Stefanovic ha confermato la denuncia penale nei confronti di alcuni sportivi, ma anche in questo caso senza senza indicarne l’identità. A rivelare i nomi è stata la stessa stampa serba, dopo la denuncia del Governo che ha comunicato: “Abbiamo denunciato alcuni noti esponenti dello sport per non aver rispettato le norme di sicurezza. Ne risponderanno dinanzi ai giudici”.