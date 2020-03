Coronavirus, Eintracht Francoforte: primo caso di contagio in Bundesliga (UFFICIALE)

Coronavirus, l’Eintracht Francoforte comunica: “Un nostro giocatore è risultato positivo al test”

Coronavirus, Eintracht Francoforte: primo caso di contagio Bundesliga | Arriva purtroppo la notizia anche in Germania, del primo caso di positività al Covid-19. Si tratta dell’Eintracht Francoforte, club che in quest’ultima ora ha reso nota la notizia del contagio per un proprio calciatore. La squadra è finita immediatamente in quarantena e quello che segue, è l’annuncio ufficiale del club tedesco, apparso proprio sul sito del club: “L’Eintracht Francoforte comunica il contagio di un nostro giocatore. Dopo che il calciatore ha accusato un malessere e i sintomi tipici della malattia, è stato seguito un test che ha prodotto un risultato positivo. L’intera squadra, il personale e alcuni dipendenti a contatto con la squadra saranno sottoposti al test ed entreranno anche nella quarantena obbligatoria di 14 giorni. A causa degli sviluppi attuali, il capo allenatore Adi Hütter ha chiesto al team di allenarsi individualmente per ridurre al minimo il rischio di infezione. L’Eintracht Frankfurt chiede a tutti i rappresentanti dei media di comprendere che non è possibile fare ulteriori dichiarazioni nella situazione attuale e che la salute di tutti i soggetti coinvolti è la massima priorità”.

Si tratta del primo caso di Covid-19 all’interno della federazione calcistica tedesca. In Bundesliga è il primo contagio e il calciatore in questione non è stato reso noto. Sono arrivate però le parole del direttore sportivo, Fredi Bobic: “Era questione di tempo purtroppo, sfortunatamente è così che stanno le cose. Sopravviveremo anche a quest’epidemia. Può capitare a tutti, questo è un momento dove ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità. Restate a casa”.