Calciomercato Milan, Fekir nel mirino: club a lavoro per il colpo in estate

E’ un nuovo nome per il reparto offensivo, quello che porta a. L’ex stella delè finito in Spagna nella scorsa estate, precisamente a Siviglia nel, ma non ha inciso in chiave classifica, con la società biancoverde che fino ad ora è riuscita a piazzarsi precisamente al dodicesimo posto. Il club rossonero tornerà a pescare in Spagna, dopo essere andato dritto su Theo Hernandez , piazzando un colpo importantissimo, considerando l’alto rendimento del terzino ex. Adesso nel mirino c’è finito un calciatore importante per il reparto offensivo, altro francese che potrebbe dire addio alla Liga dopo un solo anno.