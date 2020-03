Calciomercato Milan, Donnarumma via a parametro zero: PSG alla finestra

Calciomercato Milan: Donnarumma, il PSG ci prova

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Un mercato sempre vivo quello di Serie A, dove le principali squadre del nostro campionato stanno cercando di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Occhio però anche alle uscite, che potrebbero essere numerose e soprattutto dispendiose. Ne sa qualcosa il Milan, impegnato a blindare il suo gioiello Donnarumma, alle prese con le continue avance da parte del PSG.

Leonardo vorrebbe a tutti i costi portare il portiere rossonero a Parigi, ma per farlo avrà bisogno di una giusta strategia. Donnarumma andrà in scadenza nel 2021, e di fatto si libererà a parametro zero visti i numerosi problemi di rinnovo: una chance importante per il PSG, che spera proprio di approfittare di questa situazione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

News Milan: Donnarumma è scontento, cessione possibile

Il Milan sta vivendo una stagione piuttosto altalenante, e soprattutto nell’ultimo periodo sono stati tanti i problemi, in particolare quelli societari. L’addio di Boban e i ripetuti scontri tra Gazidis e addetti ai lavori ha sconvolto parecchio la situazione, tanto da provocare un po di malumore anche tra i giocatori. Donnarumma è stato parecchio colpito dalla situazione, e adesso anche il suo rinnovo si è complicato ulteriormente. Il PSG ne puo e ne vuole approfittare.