Oroscopo di oggi 18 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 18 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Pian piano sta emergendo tutta la stanchezza dei mesi scorsi. La luna in opposizione non vi aiuterà. Sfruttate questo momento per riflettere ma chi sente che la propria situazione sia precaria può stare tranquillo: ci sarà una vera e propria rinascita.

Toro. Sapete ben gestire tutte le situazioni complicate come quelle di questi giorni. Nonostante il momento delicato voi avete tanta forza e iniziate a progettare per il futuro: non demordete.

Gemelli. Non sfuggite alle vostre responsabilità rispetto agli altri. Dal 22 marzo Saturno non sarà disarmonico e tornerete a respirare nonostante le difficoltà.

Cancro. Abbiate prudenza con il partner. Vivete un momento di grande tensione, sia per quanto sta accadendo all’esterno che per le difficoltà che avete nel rapportarvi con gli altri.

Leone. Qualcuno potrebbe pensare di rivalutare il suo posto nel mondo del lavoro o riprogettare qualcosa. L’amore vi porta dei problemi: alcuni rapporti saranno ancora traballanti e non sarà facilmente aggiustato.

Vergine. Anche nelle difficoltà riuscite ad avere uno spirito costruttivo. Qualcuno potrebbe pensare che siete un po’ chiusi e ve lo rinfaccerà ma si renderà conto della forza che avete per superare delle difficoltà.

Oroscopo Paolo Fox di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

CLICCA QUI PER L’OROSCOPO DI OGGI

Bilancia. Vi sentite poco gratificati ormai da tempo. Siete molto stizziti per gli eventi esterni e perché non vi si riconosce l’enorme sforzo di un lavoro passato. E’ un momento poco felice anche per l’amore. Per il rischio di rompere col partner gli terrete nascosto qualcosa di importante.

Scorpione. Iniziate a ragionare con cautela rispetto a quello che avete in mente. Ci sono progetti molto interessanti ma dovete ben valutare ciò che non conta nella vostra vita ed eliminarlo per il vostro benessere.

Sagittario. Siete in cattivi rapporti con gli altri e state pensando a cambiamenti, viaggi e spostamenti. Ora non è possibile farlo ma sfruttate questo momento per iniziare a progettare il prossimo, lungo, viaggio.

Capricorno. Giove nel segno vi spinge a mettere in discussione la vostra strada. Forse volete cominciare un nuovo percorso per questo sarà bene sfruttare il periodo di quarantena per decidere come muovervi nel prossimo futuro.

Acquario. In passato avete ignorato o rifiutato degli importanti cambiamenti. I pianeti contro vi stimolano a cambiare tutto. E’ il momento di agire e cercare quello che vi rende felici.

Pesci. Manca stabilità nel rapporto di coppia. Aprile potrebbe essere il mese che vi spingerà a chiudere una relazione che non decolla. Il lavoro procede bene così come l’aspetto economico.