Coronavirus, Deschamps: “Giusto rinviare, ci sono priorità”

Ultime Francia | Didier Deschamps, ct della nazionale francese, ha parlato della decisione della UEFA di rinviare gli Europei 2020 al prossimo anno con un comunicato ufficiale:

“Per tutti noi, la priorità è altrove. Pensiamo a coloro che soffrono e a tutti coloro che, sfortunatamente, rischiano di soffrire nei giorni o nelle settimane a venire. E’ più che mai importante dare priorità a certe cose. Ora serve responsabilità e buona cittadinanza. L’unica partita da vincere è quella che stiamo giocando contro il virus e l’emergenza che regna nel mondo ed in Europa”.

Euro 2020, Deschamps favorevole al rinvio

Il ct francese fa appello al senso di responsabilità dei cittadini di tutta Europa:

“Oggi più che mai dovremo mostrare solidarietà, rigore, disciplina. Questa partita riguarda tutti. tutti i cittadini e non solo i professionisti che si occupano della salute.

Tutti coloro che al momento si sono mobilitati per salvare vite umane meritano tanto, non solo la nostra gratitudine, ma anche un grande sostegno che arrivi da altri settori.

Per aiutarli, iniziamo rispettando scrupolosamente le istruzioni che le autorità in questi giorni ci hanno fornito. Dovete proteggervi e rimanere a casa il più possibile. Proteggersi in questo momento conta molto e significa anche farlo per gli altri”.