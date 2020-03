Calciomercato Napoli, per Tsimikas è sfida con l’Inter

Calciomercato Napoli Tsimikas Inter | In questa pausa dei campionati, a causa dell’emergenza Coronavirus, il Napoli lavora per il futuro. Il direttore sportivo Giuntoli programma quella che sarà la squadra del prossimo anno, sul suo taccuino ci sono tanti nomi, tra cui quello di si Konstantinos Tsimikas. Il terzino mancino piaceva già a gennaio e potrebbe arrivare in occasione delle uscite di Hysaj e Ghoulam.

Mercato Napoli, via Hysaj e Ghoulam e dentro Tsimikas

L’esterno sinistro della nazionale greca, classe 1996, valore di mercato 5 milioni di euro, contratto che lo lega all’Olympiakos in scadenza al 30 giugno 2022 potrà essere acquistato per una somma che varia tra i 6 e gli 8 milioni di euro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per il calciatore dell’Olympiakos c’è anche il forte interesse dell’Inter.

Intanto, oltre a Ghoulam, anche Hysaj dovrebbe andare via. Per questo il Napoli si sta cautelando facendo dei primi sondaggi. Queste le parole dell’agente di Hysaj:

“Per tre anni è stato il miglior terzino della Serie A. Con Gattuso ha dimostrato di essere un difensore di altissimo livello, sia in campionato che in Champions League. Però posso dire con certezza che è quasi impossibile che resti al Napoli. E’giusto che le strade si separino. Il valore dei calciatori è definito dalle varie stagioni. Siamo tutti preoccupati che i campionati non finiranno e la mia paura è che si vivrà una situazione deficitaria dovuta al coronavirus”.