Calciomercato Milan, Donnarumma può dire addio: ecco il motivo

Calciomercato Milan: Donnarumma, cessione possibile

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Il mercato non si ferma mai, specialmente quello di Serie A, dove la maggior parte delle squadre sta continuando a fare la propria parte e a valutare al meglio le cose in vista della prossima stagione. Anche il Milan è scatenato, e negli ultimi giorni si sta occupando delle possibili uscite, tra cui spunta il nome di qualche gioiello. A salutare i rossoneri potrebbe esserci anche Donnarumma, simbolo del Diavolo e pedina inamovibile per Pioli.

Il motivo? La situazione poco stabile in società, in particolare la tensione creatasi tra Maldini e Gazidis, che ha visto l’addio anche di Boban qualche giorno fa. Insomma il talento del Milan si sta vedendo quasi accerchiato in questo periodo, e adesso trovare un rinnovo è sempre più complicato viste le intenzioni dell’ad di non accontentare Raiola. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Donnarumma-Milan: divorzio vicino, a galla le pretendenti

Questa potrebbe essere l’ultima stagione di Donnarumma con la maglia del Milan, e adesso l’ipotesi rinnovo si fa sempre più lontana. Le pretendenti tornano a galla, e con queste anche una possibile nuova pista: il Barcellona. I blaugrana non sono così irraggiungibili per il portiere, e la nostra redazione ha spiegato il perchè.