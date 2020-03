Calciomercato Chelsea: 90 milioni per Bailey, tagliati fuori tutti i grandi club

Mercato Chelsea: cifra folle per Leon Bailey, piaceva anche a Roma e Napoli

Notizie mercato Chelsea Bailey | La Roma e il Napoli erano i due club in Serie A interessati a Leon Bailey. L’esterno d’attacco classe 1997 in forza al Bayer Leverkusen continua la sua crescita nel campionato tedesco. Il giovane giocatore messicano si sta mettendo in mostra sempre di più in Bundesliga, ma anche in Europa tra Champions ed Europa League. Ora su di lui ci sono i migliori club. Dotato di grande tecnica e velocità, in questa stagione ha messo a segno 7 gol, nonostante abbia saltato 10 giornate tra squalifica e infortuni. Il Bayern Monaco, club di prima fascia in Germania, tenta di non lasciarlo andare via e tenerlo nel campionato tedesco come fatto in passato per tutti i grandi talenti degli altri club come Borussia Dortmund, Wolfsburg ecc. Ora però su Bailey c’è anche il forte interesse della Premier League, con il Chelsea in prima linea che prepara un’offerta irrinunciabile.

Calcio mercato Chelsea: pronti quasi 100 milioni per Bailey

Come riportato dal noto quotidiano inglese Daily Mail, il Chelsea di Abramovich, dopo il blocco al mercato degli anni passati, è pronto a tornare sul mercato in maniera feroce. Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Ziyech dall’Ajax, il club londinese punta su Leon Bailey del Bayer Leverkusen. Pronti circa 90 milioni di euro per il giocatore di 22 anni. Liverpool, Manchester United, Arsenal e Bayern Monaco attendono l’evolversi della situazione.