Calciomercato Milan, Szoboszlai nuovo obiettivo per il centrocampo

Calciomercato Milan: Szoboszlai, può arrivare con Rangnick

Calcio Mercato Milan Szoboszlai | Il Milan non si ferma e continua il suo mercato, e lo fa programmando dei colpi in vista della prossima stagione. Quest’annata è stata fin qui caratterizzata da diversi alti e bassi, e senza dubbio in estate cambierà qualcosa, partendo da tecnico e gestione del mercato. L’eventuale arrivo di Rangnick rivoluzionerà diverse cose, e tra queste ovviamente anche gli obiettivi, con un solo modus operandi disponibile: puntare sui giovani talentuosi, magari non spendendo cifre esorbitanti. Ecco che nel mirino rientra anche un giovane molto interessante: Szoboszlai.

Centrocampista austriaco in forza al Salisburgo, da tempo in Nazionale, e che già contro le italiane in Europa ha fatto vedere gran parte delle sue giocate. 19 anni e un prezzo ragionevole, insomma tutto ciò di cui il Milan ha bisogno in questo momento per ripartire. A riportarlo è Tuttosport.

Milan: caccia ai talenti

Szoboszlai è soltanto uno dei giovani che piace al Milan, ma sparsi per l’Europa ci sono tanti nomi accostati ai rossoneri nelle ultime ore. Per l’attacco piace Osimhen, talento del Lille che in questa stagione ha già trovato tanti gol. Nome caldo anche Ajer, per non parlare di due difensori, entrambi del Lipsia: Ampadu e Mukiele, ecco i dettagli.