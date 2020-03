Calciomercato Inter, Cancelo torna nerazzurro: l’idea di Conte

Calciomercato Inter, Cancelo piace ad Antonio Conte: il ritorno in nerazzurro prende quota

Calciomercato Inter – Cancelo | L’Inter resta a caccia di un esterno che sappia essere utile al 3-5-2 di Antonio Conte, perché l’idea concreta di andare a prelevare un esterno che sappia fare la doppia fase, resta sempre tra i pani del club nerazzurro. Al centro delle voci ci è praticamente finito l’ex nerazzurro, Joao Cancelo. Non si sono chiusi benissimo i rapporti tra il portoghese e la tifoseria, con il passaggio diretto da Inter e Juventus un paio di estati fa. Ciononostante il futuro per il calciatore potrebbe essere nuovamente al club di Milano. E’ un’ipotesi concreta, venuta fuori anche dopo le voci legate all’interesse del Manchester City verso Skriniar. Sì, perché è su quello che il club inglese farà leva, il cartellino di Cancelo per arrivare al difensore slovacco.

Ultime Inter, Cancelo per giugno: ritorno possibile dell’esterno portoghese

Potrebbe chiudersi dopo solo un anno l’avventura inglese di Joao Cancelo. Aveva avuto la stessa durata la sua esperienza prima all’Inter e poi alla Juventus, ma è in Italia che il portoghese aveva trovato la sua dimensione. E’ per questo che, stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.com, potrebbe tornare proprio in Italia e in Serie A. Il Manchester City non è particolarmente convinto del suo terzino, con Pep Guardiola che gli ha garantito meno spazio di quanto lo stesso calciatore si aspettasse. Il cartellino del giocatore potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Skriniar. C’è da capire quale sarà l’intenzione del club interista, nel frattempo l’interesse del tecnico su Cancelo esiste e Giuseppe Marotta tenterà di fare qualcosa per garantirgli l’uomo giusto per la corsia laterale.