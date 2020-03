Calciomercato Fiorentina: Florenzi può tornare in Serie A

Calciomercato Fiorentina, Florenzi è un’idea per giugno: non rientra più nei piani della Roma

Calciomercato Fiorentina – Florenzi | Non ha ancora inciso in Spagna, con la maglia del Valencia. Alessandro Florenzi potrebbe chiudere la sua esperienza in terra iberica al margine di questa stagione, ma difficilmente resterà a Roma. Nonostante il legame indissolubile con i colori giallorossi, il calciatore italiano sembra proprio non rientrare più nei piani del club capitolino. E’ per questo che l’esterno romano potrebbe finire nel mirino di un altro club italiano. La Fiorentina resta sulle sue tracce, dopo l’interesse mostrato nelle scorse sessioni di mercato. In quello invernale, infatti, la società di Rocco Commisso aveva fatto dei sondaggi verso il numero 24 ex Roma. Al margine di questa stagione potrebbe arrivare un nuovo tentativo e questa volta molto concreto da parte della Fiorentina.