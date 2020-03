Tweet on Twitter

Brescia, l’AIAC vuole denunciare Cellino: violata la quarantena

Ultime Brescia | L’Associazione italiana Allenatori di Calcio vuole denunciare Massimo Cellino. Come riportato da Goal.com, il presidente ha convocato Corini e Grosso (con il loro staff) per discutere di questioni contrattuali. Tuttavia in questo modo il presidente ha violato lo stato di quarantena.

Così come le altre società di calcio italiane, anche il Brescia si è fermato fino al28 marzo: il centro sportivo di Torbole Casaglia, però, domani sarà aperto per i due staff.

Il presidente delle ‘Rondinelle’, Massimo Cellino, ha convocato i due ex allenatori esonerati ed ancora libro paga Eugenio Corini e Fabio Grosso per un motivo ancora ignoto.

Il comunicato dell’AIAC contro Cellino

L’AIAC ha stigmatizzato la vicenda con questo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO vuole oggi denunciare la grave ed irresponsabile condotta del Brescia nei riguardi degli allenatori e preparatori atletici in precedenza esonerati. Nonostante emerga dal sito ufficiale del Club la ‘sospensione di tutte le attività della Prima Squadra fino al giorno 28 marzo compreso’, il Brescia ha convocato a Torbole i due allenatori ed il oro staff.

Tale convocazione appare del tutto illegittima e strumentale, inoltre è contraria al buonsenso visto lo stato di quarantena”.