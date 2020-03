Ultime Milan, Biglia è spaventato dal Coronavirus: “Non hanno seguito le regole”

Ultime Milan – Biglia | Il calcio in Italia si ferma, con l’Europa che ha seguito il primo passo compiuto dalla Serie A. L’allarme è troppo vasto, si è troppo allargato, con la paura che ha colpito anche gli sportivi. Sì, perché inevitabilmente sono arrivati anche i primi contagi nei giorni scorsi che hanno colpito i calciatori delle diverse manifestazioni europee. I calciatori sono preoccupati e tra questi c’è sicuramente il centrocampista del Milan, Lucas Biglia, che non ci è andato leggero sulle scelte prese per la nostra Nazione. Bacchetta l’intero Paese per alcune scelte prese ultimamente, sottovalutando il pericolo del Coronavirus. Quelle che seguono, sono le sue parole ai microfoni di CNN Radio.

Notizie Milan: le parole di Biglia sul Coronavirus

Parole di chi ha paura ed è teso, per l’allarme Coronavirus. Il centrocampista argentino del Milan, Lucas Biglia, si è fatto portavoce dei calciatori ed ha dichiarato all’emittente radiofonica: “Hanno sottovalutato il problema e non solo: non hanno seguito le regole. Siamo arrivati al limite, oggi i medici lavorano senza sosta. Non solo la gente muore con il virus, chi ha delle patologie particolari non può essere curato con assistenza adeguata e questo perché gli ospedali sono pieni, per il Coronavirus si mettono davanti altre persone”.

L’attacco è alle autorità competenti: “Preferisco retrocedere che perdere la vita. Il calcio è uno sport nel quale sono in gioco tantissimi interessi, ma ora dobbiamo portare la nostra attenzione ad altre priorità. I giocatori devono mettere la faccia e dire che il calcio va fermato perché non siamo immuni. Se prendo il virus lo trasmetto alla mia famiglia, e questo non lo vogliamo permettere”.