Ultime Juve: terremoto a Madeira, spavento per Cristiano Ronaldo e Georgina

Terremoto Madeira Cristiano Ronaldo ultime Juve | Non un periodo sereno per Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’Oro portoghese è rientrato in Portogallo, a Madeira, nei giorni scorsi, dove si è messo in quarantena dopo il caso Rugani scoppiato nella Juventus, dove il calciatore è risultato positivo al Coronavirus. Al momento lui e la sua famiglia non sono in pericolo e non hanno mostrato sintomi. Intanto, Ronaldo ha scelto di andare via dall’Italia per restare il più lontano possibile da caos che sta accadendo e ha raggiunto a Madeira la madre. La madre di CR7 è stata colpita nelle scorse settimane da un ictus e ora è in netto miglioramento. In queste ultime ore, però, a Madeira si è registrato un terremoto di magnitudo 4.5, proprio nei pressi di dove Cristiano Ronaldo si trova con Georgina e la propria famiglia. Tanta paura per il calciatore portoghese e per tutti gli abitanti nella mattinata di oggi.

Juventus news, le parole di Cristiano Ronaldo sul tema Coronavirus

Cristiano Ronaldo ha lanciato un appello attraverso i propri canali ufficiali rispetto all’emergenza coronavirus un messaggio nei giorni scorsi:

“Vi scrivo oggi non da giocatore, ma come un figlio, un padre, una persona coinvolta con questi ultimi eventi che stanno attanagliando il mondo intero. È importante ascoltare quanto ci dice il consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle persone del governo su come gestire la situazione attuale. Preservare le vite della gente deve essere la cosa più importante. Vorrei inviare un pensiero a tutti quelli che hanno perso una persona amata“.