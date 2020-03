Calciomercato Juventus: Icardi o Kane, scambio con Dybala?

Calciomercato Juventus: Icardi o Kane, è cosa a due

Notizie Juve: Mauro Icardi o Harry Kane. Come riportato da Tuttosport, una volta ceduto Gonzalo Higuain sarà uno dei due a prendere il porto del Pipita in attacco per giocare con Cristiano Ronaldo.

L’argentino, pur coccolato da Maurizio Sarri, non riesce a essere decisivo come vorrebbe. Per lui tanti assist e giocate ma appena 8 gol (l’ultimo il 15 gennaio all’Udinese in Coppa Italia) in 33 partite e un contratto in scadenza l’anno prossimo.

Proprio a causa del rifiuto del Pipita di andar via la Juve la scorsa estate non ha potuto portare a Torino Icardi. Higuain alla Roma per Edin Dzeko all’Inter a occupare il posto che avrebbe dovuto liberare Mauro Icardi. Tutto saltato per “colpa” dell’ex Napoli che però in estate sarà costretto a fare le valigie.

Icardi primo obiettivo bianconero come centrattacco, ma attenzione all’inglese. Il leader del Tottenham è mancato ai londinesi in questa stagione.

Kane non ha finora manifestato mal di pancia e la sua fedeltà al club è fuori discussione, ma l’idea di fare una nuova esperienza potrebbe stuzzicarlo. Il suo cartellino vale 150 milioni di euro. Una cifra oggi complicata per la Juventus, ma che potrebbe venire integrata da un sacrificio importante. Come era stato ipotizzato la scorsa estate per Paulo Dybala, sul quale proprio il Tottenham aveva messo le mani e che oggi potrebbe essere riproposto.

Calcio mercato Juve: le tre “alternative”

Icardi (27 anni) e Kane (26) sono operazioni per giocatori importanti. L’argentino potrebbe arrivare grazie alla mediazione del PSG (anche questa interessata alla Joya).

Diverso il discorso per le alternative: Gabriel Jesus (22), giocatore che piace un sacco a Sarri ma anche Erling Haaland (19) e Timo Werner (24).