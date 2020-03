Calciomercato Inter, Castrovilli nel mirino | L’Inter non si ferma e anche in questo periodo di lontananza dal terreno di gioco cerca profili giusti per il futuro. Antonio Conte ha intenzione di rafforzare il centrocampo e cercare i calciatori giusti per sviluppare la sua idea di gioco e ringiovanire sempre più l’organico. Ecco perché piace Gaetano Castrovilli della Fiorentina.

Calciomercato Inter, Castrovilli obiettivo numero uno

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma sull’interesse dell’Inter per Gaetano Castrovilli, talento classe ’97 della Fiorentina. Dopo la gavetta tra le fila del Bari e della Cremonese, il giovane centrocampista si è imposto da titolare nella Fiorentina di Rocco Commisso. Quantità e qualità prima per Vincenzo Montella e poi per Beppe Iachini che non hanno potuto fare a meno delle caratteristiche del numero 8, sempre più punto di riferimento per la squadra. Durante la prossima finestra di calciomercato l’Inter proverà in tutti i modi a strapparlo alla concorrenza. Servirà, però, un’offerta che sfiori i 50 milioni di euro. Il Napoli, altro club interessato a Castrovilli, durante il calciomercato di gennaio si era spinto fino a 40 milioni di euro per la mezzala viola, ricevendo un due di picche da Pradè. Commisso non vuole cederlo, e non lo farà se non di fronte ad offerte straordinarie.

Notizie Inter, concorrenza straniera per il centrocampista

L’Inter proverà in ogni modo ad acquistare Gaetano Castrovilli e lo farà offrendo anche qualche contropartita tecnica, come già provato in inverno. A gennaio era stato inserito Matteo Politano nella trattativa ma l’attaccante scelse Napoli. In estate i nerazzurri potrebbero inserire altri nomi per convincere la Fiorentina e superare la concorrenza. Concorrenza che arriva anche e soprattutto dall’estero: Borussia Dortmund e club di Premier League hanno solo sondato il terreno, in attesa dell’estate. Il club di Zhang dovrà anticipare tutti.