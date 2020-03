FIGC, Gravina: “Scudetto? Pensiamo ai playoff. 45-60 giorni per concludere i campionati”

Notizie FIGC: Gravina e la sua intervista

Notizie FIGC Gravina | Situazione davvero molto complicata per il calcio italiano, dove gli organi di competenza stanno in questi giorni decidendo il da farsi per il futuro, soprattutto per quanto riguarda temi molto importanti come eventuale assegnazione Scudetto e Coppe Europee. A rispondere ad alcune domande ci ha pensato il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il quale è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“Salvare campionati o Europeo? Pensare ad un solo grande evento europeo sarebbe sbagliato in una situazione del genere. Quanti giorni servirebbero per concludere il campionato? In circa 45-60 giorni si porterebbe a termine tutto, iniziando a maggio pure si potrebbe fare, è un’idea concreta. Sull’assegnazione scudetto? Il problema non è solo assegnare lo scudetto, ma anche decidere chi va nelle Coppe e chi retrocede. Congelare la classifica credo che possa essere uno sbaglio, pensiamo a playoff e playout. Per ora però non abbiamo certezze, ne discuteremo martedì”

Ultime Serie A: quando si torna a giocare?

Il Covid-19 sta portando ad un numero sempre maggiore di contagi, e intanto fare un pronostico su quando si tornerà a giocare in Serie A, è davvero quasi impossibile. Per ora i piani alti stanno cominciando ad abbozzare qualcosa, e a maggio potrebbe ricominciare il tutto. Chiaramente si tratta di ipotesi, questa la strategia.