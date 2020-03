Emergenza Coronavirus: il Gremio protesta con le mascherine

Emergenza Coronavirus Gremio | Continua il caos mondiale per l’emergenza Coronavirus. Tante le persone del mondo del calcio colpite e tanti i campionati sospesi. Intanto, in Brasile è totale emergenza. Continuano ad aumentare i contagi e non tutte le squadra sono disposte a scendere in campo. Il tecnico del Gremio Renato Portaluppi, per protesta ha deciso di andare in panchina con la mascherina sul volto, con lui anche tutto lo staff e i calciatori hanno appoggiato questa scelta. La Federcalcio dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul, ha deciso di non fermare il campionato nonostante la forte emergenza del coronavirus.

La partita del Gremio si è giocata a porte chiuse, ma l’allenatore del club brasiliano ha specificato che la partita non si sarebbe dovuta giocare nella maniera più assoluta. L’allenatore del Gremio ha detto al riguardo:

“Questo è l’omaggio del Gremio a tutte quelle persone, quasi seimila che sono morte nel mondo a causa del coronavirus. Protestiamo perché anche noi calciatori e gente del calcio siamo persone. Gli spettatori vengono protetti con le porte chiuse, impedendo loro di andare allo stadio, ma a noi chi ci pensa? Spero che chi può abbia il buon senso di fermare i campionati. Deve fermarsi il Brasile intero e se non succederà che se ne assumano le conseguenze. Oppure vogliono che scioperiamo? La vita non ha prezzo, siamo esseri umani e abbiamo una famiglia anche noi”.