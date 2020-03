Coronavirus, il Valencia annuncia: cinque contagiati

Coronavirus, annuncio del Valencia: “Cinque contagiati all’interno del nostro organico”.

Coronavirus, cinque contagiati nel Valencia | E’ arrivata la notizia, dopo quella emersa sul difensore argentino, Ezequiel Garay. Vi avevamo raccontato in precedenza del suo contagio, annunciato da lui in prima persona. Ma non è il solo ad essere stato contagiato dal virus, il Valencia poco fa ha annunciato la notizia legata alla situazione dell’intero organico. In totale sono cinque i casi di contagio da Coronavirus per il club spagnolo, squadra che praticamente pochissimi giorni fa ha disputato una sfida di Champions League, valevole per il ritorno degli ottavi di finale, contro l’Atalanta. Una notizia che mette in apprensione la stessa Atalanta, pronta ad isolarsi adesso per evitare la diffusione e il contagio.

Coronavirus, l’annuncio ufficiale sui contagiati da parte del Valencia

Attraverso una nota ufficiale, il club di Valencia ha reso note le condizioni di ben cinque membri dell’organico, tra tecnici e calciatori. Era arrivato nel corso della mattinata l’annuncio di Garay sul Coronavirus, perché l’argentino è risultato positivo al test. Dopo l’annuncio del difensore, ecco quello del club: “Il Valencia CF comunica che sono stati rilevati cinque casi positivi al Coronavirus da allenatori e giocatori della prima squadra. Tutti sono nelle loro case in buona salute e con misure di isolamento. Oltre alle informazioni che fornirà nelle prossime ore, il Club ribadisce il proprio sostegno alle autorità sanitarie nella campagna di sensibilizzazione sociale affinché l’intera popolazione rimanga a casa e continui con tutte le misure igieniche e di prevenzione”.