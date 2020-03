Calciomercato Roma, Pellegrini vuole restare | Il calciomercato della Roma potrebbe passare inevitabilmente dal futuro di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista classe ’96 ha le idee molto chiare sul suo futuro ma ci sono tanti club interessati alle sue prestazioni dopo quanto mostrato in giallorosso.

Calciomercato Roma, Pellegrini chiede il rinnovo

Che ci Friedkin o Pallotta cambia poco a Lorenzo Pellegrini che vuole restare alla Roma e scrivere pagine importanti con la squadra della sua città. Il trequartista giallorosso ha vissuto momenti molto particolari in questa stagione tra alti e bassi, fatti anche di continui infortuni. Al momento il suo contratto è in scadenza nel 2022 e prevede anche una clausola rescissoria molto bassa per il valore reale del calciatore: 30 milioni di euro. Con Juventus e Inter in agguato per la prossima stagione, la cifra è più che appetibile e se la Roma non vuole perderlo dovrà muoversi in fretta.

Notizie Roma, Pellegrini disposto a rimuovere la clausola

Lorenzo Pellegrini, però, rimuoverebbe volentieri la clausola dal proprio contratto in vista di un futuro in giallorosso. Chiede, in cambio, un cospicuo ritocco dell’ingaggio, attualmente fermo sui 2 milioni di euro. Il centrocampista romano vorrebbe toccare i 3,5 milioni di euro più bonus. Cifra che la società giallorossa pare non possa garantirgli per la politica di ridimensionamento del monte ingaggi. Intanto, sirene inglesi si fanno sentire per Lorenzo Pellegrini che piace anche a Carlo Ancelotti e al suo Everton.