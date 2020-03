Calciomercato Napoli, addio Milik: separazione inevitabile

Calciomercato Napoli, Milik potrebbe dire addio a fine stagione: il rinnovo tarda ad arrivare

Calciomercato Napoli – Milik | Potrebbe concludersi l’avventura di Arkadiusz Milik in azzurro. Il rinnovo del centravanti polacco continua a trovare ostacoli, con le parti che non sembrano avvicinarsi minimamente. Aurelio De Laurentiis ha lavoravo in prima persona per il rinnovo di Dries Mertens e la Gazzetta dello Sport ha fatto un punto sulla situazione. Sì, perché mentre il belga si prepara ad unirsi agli azzurri ancora di più, con la fumata bianca che potrebbe arrivare tra non molto, la proposta fatta a Milik non entusiasma lo stesso centravanti ex Ajax. Ci sono degli ostacoli negli accordo, con l’entourage che avrebbe già fatto conoscere alla società le proprie intenzioni: rinnovo alle proprie condizioni, oppure sarà addio.

Ultime Napoli, niente rinnovo per Milik: a fine stagione potrebbe essere rimpiazzato

Il Napoli accoglierà Andrea Petagna a fine stagione, calciatore richiestissimo da Gennaro Gattuso, ma potrebbe non essere l’unico arrivo all’ombra del Vesuvio nel corso della prossima estate. Il motivo riguarda il possibile addio di Arkadiusz Milik, con una permanenza tutt’altro che scontata. A differenza di Dries Mertens, non ha ancora trovato conferma dalla stessa società ed è per questo che Cristiano Giuntoli potrebbe andare alla ricerca di una nuova punta. Gli agenti di Milik hanno fatto conoscere le proprie intenzioni in merito alla clausola rescissoria, impuntandosi sulla stessa. E’ per questo che, se non dovessero cambiare le cose, l’addio arriverà al margine della stagione.