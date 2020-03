Emergenza Coronavirus, la Serie A riprende il 2 maggio: la UEFA rinvia Euro2020

Ultime calcio Serie A Coronavirus | L’emergenza Coronavirus non ha fine nel nostro paese. L’Italia si trova nel pieno del picco delle prime settimane. Il mondo dello sport e anche quello del calcio quindi, sono congelati e lo saranno ancora a lungo nelle prossime settimane. Il ritorno in campo delle squadre (se tutto dovesse andare per il meglio) è tra oltre un mese. Il campionato è stato interrotto alla 26esima giornata di campionato e le restanti 12 partite dovrebbero giocarsi nei mesi estivi. Il contagio è ancora in atto e come riporta Repubblica.it, il campionato di serie Serie A dovrebbe riprendere sabato 2 maggio forse a porte chiuse e concludersi il 30 giugno. E’ questo il progetto più realistico della Lega al momento. Ciò che è quasi certo è che Euro2020 sarà rinviato dalla UEFA. Impossibile ripartire a inizio aprile o metà aprile nel mondo del calcio.

Emergenza Coronavirus, i medici fermano gli allenamenti di Serie A

La Serie A quasi sicuramente non riprenderà ad aprile e l’ipotesi più concreta è quella di inizio maggio ma a porte chiuse. Intanto, la UEFA, lavora per spostare di un anno Euro 2020. L’edizione odierna di Repubblica, inoltre, parla anche dell’annullamento degli allenamento. Lotito e De Laurentiis spingevano per mandare le proprie squadre in ritiro e restare in continui allenamento, ma arriva il comunicato dei medici di Serie A: “I medici della Serie A, in modo unanime, consigliano di non riprendere l’attività fino a netto miglioramento dell’emergenza Covid 19”.