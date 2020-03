Notizie calcio Napoli, Gattuso torna a parlare

Ultime Napoli Gattuso | Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport in uno speciale dedicato a Rino Gattuso. L’allenatore del Napoli sta già programmando il suo futuro in azzurro per la prossima stagione.

Ultime Napoli, le parole di Gattuso

“Da calciatore Carlo Pellegatti coniò il soprannome “Ringhio”. Ora mi conoscono più come Ringhio che come Gennaro. Non mi aspettavo di vincere due Champions, il Mondiale. I sogni si avverano, bisogna crederci senza mollare mai. Bagni è stato il mio idolo. Il primo poster che ho avuto in camera era il suo.

La carriera che ho fatto mi ha aiutato nelle dinamiche giornaliere, ma l’allenatore è totalmente diverso come lavoro. Ho imparato tanto dagli errori, il calcio si è evoluto ed è cambiato molto. Oggi il calcio comprende circa 70-80 persone tra giocatori e staff. Il mio punto di riferimento è sempre stato Ancelotti, sia da giocatore che da allenatore. Chi vuole imitare Carlo può fare solo danni. Nessuno gestisce come lui lo spogliatoio. Ancora ci sentiamo oggi.

Il Napoli è diventato uno dei primi al mondo, mi ha colpito la chiamata di De Laurentiis. Non me l’aspettavo, sapevo il valore di Carlo, è stato un orgoglio e sono contento pur sapendo delle difficoltà. Allenare questi giocatori e lavorare in una città così mi dà carica e soddisfazione. Quando andrò via voglio essere ricordato per la serietà, la voglia, per aver fatto cose importanti, poi i giocatori devono essere gli idoli perché loro vanno in campo”.