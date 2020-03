Mercato Juventus, Matuidi ad un passo dal rinnovo

Tweet on Twitter

Mercato Juventus: Matuidi, rinnovo vicinissimo

Mercato Juventus Matuidi | Tantissimi movimenti in casa Juventus, specie per quanto riguarda la questione rinnovi e cessioni. La rosa a disposizione di Sarri è molto lunga, forse anche troppo, tanto che a fine stagione potrebbero esserci delle partenze. Non è il caso però di Matuidi, il quale negli ultimi mesi è riuscito a riconquistarsi la fiducia di tutti dopo essere stato accostato a vari club.

Per il francese c’era stato il profumo di partenza, ma alla fine si tratterà soltanto di un lontano ricordo. La riconferma adesso è praticamente certa, e stando a quanto riportato da Tuttosport, il rinnovo è sempre più vicino. A lasciare un indizio importante ci aveva già pensato un po di tempo fa Raiola, il quale aveva dato il suo pronostico sulla faccenda: “Resterà sicuramente in bianconero”.

Ultime Juventus: Matuidi rinnova, Pjanic parte?

Matuidi con ogni probabilità sarà ancora un giocatore della Juventus anche il prossimo anno. Destino che potrebbe essere diverso invece per Pjanic, attualmente sparito dai radar, e quasi escluso dalle gerarchie di Sarri nelle ultime gare. Per il bosniaco ci sono diverse pretendenti, ma uno in particolare: il PSG. Il club parigino ha mostrato ancora una volta il suo interesse, stavolta però facendo dei passi importanti.