Emergenza Coronavirus, Bonucci cuore d’oro | L’emergenza che sta affliggendo l’Italia nell’ultimo mese ha toccato il cuore di tutti i cittadini che stanno organizzndo fondi di donazione per aiutare gli Ospedali, sempre più in difficoltà.

Emergenza Coronavirus, Bonucci dona 120 mila euro

Il capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, insieme alla moglie, ha donato 120 mila euro alla Città della Salute di Torino. La stessa azienda ospedaliera fa sapere che i fondi saranno utilizzati per all’acquisto di due ecografi portatili, di cui uno dotato anche di sonde pediatriche per la Sala Rianimazioni della Città della Salute di Torino. Una parte sarà utilizzato per l’acquisto di circa 50 maschere filtranti a circuito d’aria, riutilizzabili, con il materiale di ricambio per circa due mesi di lavoro.

La Regione Piemonte ringrazia Bonucci

L’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, ha ringraziato Leonardo Bonucci e la moglie per la donazione.

“Ci dà tanto conforto incontrare la solidarietà di tante persone che vogliono contribuire al buon funzionamento della Sanità in questi giorni particolari. Ringrazio i coniugi Bonucci per la loro generosità e spero, ad emergenza finita, di poterli incontrare per una calorosa stretta di mano e un abbraccio, insieme a tutti gli altri benefattori”.