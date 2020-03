Coronavirus Italia, gravi accuse di Agnelli contro Lotito

Andrea Agnelli e Claudio Lotito sono stati protagonisti ieri pomeriggio di acceso dibattito durante la videoconferenza che ha poi portato al comunicato della Lega di Serie A.

Serie A, scontro il Lega

Ieri pomeriggio una nota ufficiale ha mostrato quale sia la posizione dei club del massimo campionato rispetto all’emergenza coronavirus: giusto fermarsi adesso, ma proviamo a finire innanzitutto campionato e coppe europee, senza ricorrere ad espedienti fantasiosi come playoff visto il poco tempo a disposizione. Nel caso, sarà l’Europeo a cedere il passo. Ma non si è parlato solo di questo nella conferenza coi presidenti. Al centro della discussione anche gli allenamenti, che secondo Lotito e De Laurentiis dovrebbero andare avanti, magari in ritiro, con tutta la squadra di una sorta di isolamento lavorativo.

Vicerversa, come riferisce il Corriere dello Sport, Agnelli ha sostenuto l’impossibilità di tale scenario visto che è contrario alle attuali norme di legge, apostrofando il collega biancoceleste con una frase al vetriolo: “Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori“. Sul momento l’uscita è stata stemperata da qualche risata, ma è certo che la questione tornerà ad essere dibattuta nei prossimi giorni.

Serie A, quando si ricomincia?

Chiaramente al momento parlare di una data precisa è mero esercizio, vista la possibilità che tutto cambi in maniera repentina. Per quanto riguarda le squadre di vertice, c’è chi come la Juventus e l’Inter è in quarantena visto il contagio di Rugani, ed altre, come Napoli e Lazio, che almeno in teoria si sono date appuntamento alla settimana prossima qualora ci fosse possibilità di allenarsi.