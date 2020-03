Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso l’addio: incontro con Gazidis

Calciomercato Milan: Ibrahimovic, confronto in arrivo con Gazidis

Calcio Mercato Milan Ibrahimovic | Il Milan sta vivendo una stagione piuttosto altalenante, e in questo momento di “pausa” è tempo di tirare qualche somma, soprattutto in vista della prossima stagione. Il club rossonero perderà qualche giocatore a giugno, e in estate ci sarà tutto il tempo di investire e di cedere. La questione prioritaria per il momento riguarda però Ibrahimovic, ed in particolare su un dubbio amletico che stranisce tutti i tifosi: resterà o meno a Milano? La risposto sembra andare verso il no, e si può affermare con tutta schiettezza che l’addio di Boban, e quello vicino di Maldini, abbiano condizionato il tutto.

Adesso lo svedese è in dubbio sulla permanenza, e in più i recenti disguidi con Gazidis non hanno aiutato: alla ripresa degli allenamenti previsti per il 23 marzo, Ibrahimovic avrà un confronto con l’ad rossonero. A riportarlo è Sport Mediaset.

Ibrahimovic: sarà addio o deciderà il cuore?

Il futuro di Ibrahimovic è ancora tutto da scoprire, e da qui alle prossime settimane il dubbio resterà eccome. Lo svedese è arrabbiato con la società, ma dall’altra parte sa che in caso di addio lascerebbe ancora una volta una parte di cuore. Ad oggi è impossibile fare dei pronostici, ci sarà da attendere.