Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri nel mirino: offerta pronta, le cifre

Calciomercato Juventus: Emerson Palmieri, pronta l’offerta

Calcio Mercato Juventus Emerson Palmieri | La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande, in vista della prossima stagione. Paratici in queste ultime settimane si sta attivando parecchio su quelli che sono i vecchi pallini della scorsa estate e di gennaio, come ad esempio Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea è un profilo che piace parecchio ai bianconeri, e vista la situazione precaria di Alex Sandro (tanti problemi fisici), è un giocatore che farebbe comodo non poco a Maurizio Sarri.

L’italo-brasiliano conosce bene la Serie A, ma i Blues non vorrebbero cederlo tanto facilmente. La Juventus però ha tutte le intenzioni di fare sul serio, e stando a quanto riportato dall’Express, pare stia preparando un’offerta di circa 25 milioni di euro. Cifre importante, e che attualmente potrebbero far vacillare il club londinese.

News Juventus: altri due colpi dal Chelsea?

Emerson Palmieri è un giocatore che rientra perfettamente negli obiettivi bianconeri, ma a quanto pare non è l’unico del Chelsea. Occhio infatti a Jorginho, pupillo di Sarri ai tempi del Napoli, e sostituto ideale in caso di partenza per Pjanic. Poi c’è Willian, seguito da diverse settimane, e per cui la concorrenza aumenta sempre di più. Questa la situazione attuale della trattativa.