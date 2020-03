Tweet on Twitter

Emergenza Coronavirus, il Brescia si rifiuta di effettuare i tamponi ai calciatori

Coronavirus Brescia tamponi Balotelli | Dopo Rugani anche Gabbiaddini e chissà quanti altri verranno fuori nei prossimi giorni. In Serie A anche i calciatori sono stati colpit dal Coronavirus. Intanto, qualche giocatore del Brescia ha chiesto se ci fosse la possibilità di fare il tampone, ma il club ha respinto la richiesta dei propri calciatori come riporta il Corriere di Brescia.

Ultime Brescia, Balotelli e il club contro sulla situazione Coronavirus

Nelle ultime ore si sono scontrati a distanza Balotelli, attaccante del Brescia, e lo stesso club sulla situazione Coronavirus con qualche riferimento alla Juventus. Queste le parole di Balotelli riguardo il continuo del campionato la scorsa settimana: “Sospensione? Dovevano far tornare prima la Juventus prima per poter fermare il campionato. Ma che sacrificio è stare a casa? Di sto passo arriveremo al 2021 che ce lo abbiamo ancora sto coronavirus. Bisogna stare a casa, le persone non si sono ancora rese conto della gravità di quello che sta accadendo”.

Questa la risposta del Brescia calcio riguardo la frecciatina di Balotelli alla Juventus:

“La società Brescia Calcio intende prendere ufficialmente le distanze da quanto dichiarato dal suo tesserato Mario Balotelli, relative a ipotetici favoreggiamenti nel Campionato di Serie A. Nello specifico, Mario Balotelli per mezzo di una diretta Instagram ripresa su Youtube, ha rilasciato oggi dichiarazioni che alludono a “favori” nei confronti di una squadra (la Juventus) in corsa per la conquista del Campionato”.