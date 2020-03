Everton, positivo un calciatore al Coronavirus: le ultime

Everton, positivo un calciatore: le ultime

Everton, positivo un calciatore del club inglese. Anche l’Everton ha annunciato la positività di un suo giocatore al Coronavirus. Il club inglese, allenato da Carlo Ancelotti, èha già cominciato il periodo di quarantena per prevenire altri contagi.

Il club li Liverpool aveva giocato la sua ultima gara contro il Chelsea di Lampard, club nel quale è stata riscontrata la positività del primo calciatore in Premier League.

Ultime Premier: è bum di contagiati

Dopo la decisione presa in Inghilterra di continuare a giocare tenendo gli stadi aperti, il campionato inglese sta cominciando a pagare dazio al Coronavirus. Dopo Emery, tecnico dell’Arsenal, è arrivata in nottata la notizia del contagio del calciatore del Chelsea Callun Hudson-Odoi.

Il giovane attaccante classe 2000 di proprietà del Chelsea è risultato positivo al tampone. A comunicarlo era stato lo stesso club londinese sul proprio sito ufficiale. Stessa cosa ha fatto l’Everton in mattina.

🔵 | Club Statement. — Everton (@Everton) March 13, 2020

Il club, come comunicato via twitter, ha deciso di andare in auto-isolamento prima di capire se ci siano in rosa e nello staff altri contagiati. Anche il tecnico italiano ex Napoli dovrà isolarsi in questi giorni per evitare di essere contagiato o di contagiare colleghi, amici e familiari.