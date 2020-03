Calciomercato Juventus, Chiesa rinnova con la Fiorentina | Il calcio è fermo, il calciomercato prosegue. I club italiani sono alla continua ricerca di nuovi profili per migliorare le rispettive rose o per blindare i propri campioni. La Juventus segue da vicino gli sviluppi del futuro di Federico Chiesa con la Fiorentina per poi provare l’assalto nella prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Chiesa nel mirino: prima il rinnovo con la Fiorentina

Non è un mistero che Federico Chiesa piaccia alla Juventus che già da tempo prova, senza successo, a strapparlo alla Fiorentina. In estate i bianconeri potrebbero provare l’assalto definitivo per vestire Chiesa di bianconero. Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, fermo a New York per l’emergenza coronavirus che non permette spostamenti tra i vari stati, sta pensando di rinnovare il contratto di Federico Chiesa. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sta proseguendo a gonfie vele la trattativa per il prolungamento fino al 2023. Oltre al rinnovo per un ulteriore anno rispetto al contratto attualmente in essere, cambieranno anche le cifre: Chiesa guadagnerà 3,5 milioni fissi più bonus per arrivare a 4,5 milioni. Cifra che lo porterà, insieme con Ribery, ad essere il calciatore viola più pagato.

Notizie Juve: c’è anche la clausola per Chiesa

Il rinnovo di Federico Chiesa sarà accompagnato dalla presenza nel contratto di una clausola rescissoria di “basso” importo. Per acquistare Chiesa i club dovranno sborsare non più di 70 milioni di euro. Inoltre l’attaccante classe ’97 diventerebbe anche il capitano della Fiorentina qualora Pezzella dovesse andar via.