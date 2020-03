Calciomercato Inter: Lautaro Martinez verso il Barcellona

Calcio Mercato Inter Lautaro | Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è da tempo finito nel mirino dei migliori club del mondo. Sull’argentino c’è un vero Derby di mercato tra i principali club spagnoli: Barcellona e Real Madrid, pronti a sfidarsi in estate a suon di milioni. Il calciatore ha una clausola rescissoria da 111 milioni, ma potrebbe superare quella cifra il possibile affare con il club catalano. Come riportato da Tuttosport il Barca è pronto a chiudere con l’argentino. Il giovane attaccante potrebbe andare a percepire circa 18 milioni di euro all’anno con il suo nuovo contratto al Barcellona. Possibile scambio con l’Inter che intanto pensa a diversi calciatori per sostituirlo. Aubameyang, Werner e Lacazette per sostituirlo.

Ultime Inter: Lautaro Martinez verso il Barcellona, scambio di calciatori

Lautaro Martinez continua la sua stagione da urlo. Arrivato soltanto due anni fa per circa 25 milioni di euro, ora può essere ceduto intorno alla cifra mostre di 150 milioni. Marotta e Ausilio sono già a lavoro per trovare il prossimo attaccante da inserire nella rosa di Antonio Conte. Secondo Tuttosport il calciatore argentino dell’Inter passerà a giugno al Barcellona con un possibile scambio. Nell’affare ci sono diversi nomi che potrebbero finire in Serie A all’Inter, come: Todibo, Alena, Arhtur e Semedo. I calciatori non fanno parte del progetto blaugrana e il club punta ad abbassare la valutazione di 150 milioni cash inserendo calciatori.