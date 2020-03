Ultime Juventus, Cristiano Ronaldo resterà in Portogallo: teme per il Coronavirus

Ultime Juventus – Cristiano Ronaldo | Non ha intenzione di far rientro in Italia. Cristiano Ronaldo vuole restare in Portogallo, precisamente a Madeira. Sì, perché il campione portoghese è lì per assistere la madre, colpita da un malore, ma la notizia della positività di Daniele Rugani al Coronavirus, ha messo ancora più in preoccupazione lo stesso calciatore. CR7 è consapevole dei rischi che potrebbe prendere tornando alla Juventus, considerando anche la situazione non buonissima della salute della propria madre. Cristiano Ronaldo ha paura, non vuole tornare in Italia, nonostante la sua forte passione per il calcio e per la Champions League. Stando a quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, difficilmente Ronaldo riuscirà a tornare, anche per volontà propria, in Italia.

News Juventus, Cristiano Ronaldo vuole che si fermi la Champions League: gesto forte dell’attaccante portoghese

Stando a quanto rivelato dai colleghi del quotidiano piemontese, l’unica sfida nella mente del campione portoghese, sarebbe quella contro il problema del Coronavirus. Altro che Lione e Champions League, al contrario: Cristiano Ronaldo vorrebbe non giocare la massima competizione europea. Questa è una sfida che si può vincere solo restando a casa ed è ciò che avrà intenzione di fare proprio CR7, nonostante i legami forti con l’Italia e con i compagni della Juventus. Al momento è ancora a Madeira dalla mamma, restando vicino ai propri cari e ai propri familiari. L’intenzione sarà quella di restare in Portogallo, senza rientrare in Italia. Il calcio dovrebbe fermarsi. Tutto e non solo parzialmente.