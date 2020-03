Coronavirus, Serie A: il calendario può ripartire il 2 maggio

Coronavirus, il calendario di Serie A potrebbe ripartire il 2 maggio

Coronavirus, Calendario Serie A | Si andrà verso il recupero del campionato, la Lega Calcio non starebbe pensando ai play-off. La situazione si è maggiormente complicata per il problema legato al Coronavirus, con misure pesantissime decretate dal Premier Conte. E’ un momento duro per l’intero Paese, con alcuni diritti che sono seriamente compromessi. Anche il calcio dovrà reagire di conseguenza, è per questo che in Italia, e con precisione in Serie A, si è andato verso il buonsenso: stop del calcio. Dopo la notizia inoltre della positività al Coronavirus di Daniele Rugani, il mondo del calcio teme altre ripercussioni. Tuttavia, l’idea della FIGC – come rivelato dai colleghi della Gazzetta dello Sport – sarebbe quella di concludere questo campionato, senza fermarlo o congelarlo, come era stato anticipato dalla stessa federazione nei giorni scorsi.

Ultime Serie A, il nuovo possibile calendario dopo l’allarme legato al Coronavirus

Il nuovo calendario di Serie A potrebbe trovare una compressione totale, vista la scadenza fissata al 30 giugno imposta dalla Uefa. E’ per questo che, la Lega Calcio avrebbe predisposto due alternative per il calendario di Serie A. Una tra le due era arrivata prima dell’allarme legato a Daniele Rugani e annunciava la possibilità di riprendere il campionato immediatamente dopo il 3 aprile, precisamente nel week-end di sabato e domenica, 4 e 5 aprile. La seconda, invece, è più realistica: concludere la stagione ripartendo dal mese successivo. Praticamente ripartendo sabato 2 e domenica 3 maggio, permettendo ai club di allenarsi nel mese precedente, riprendendo le attività sportive. Quella dei play-off e dei play-out resta, infine, la soluzione più estrema tra tutte. E sarà tra le ultime idee della Lega Calcio.