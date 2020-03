Emergenza Coronavirus, la Premier League non si ferma

Coronavirus Premier League porte chiuse | E’ piena emergenza in tutto il mondo. L’OMS dichiara Pandemia riguardo il Coronavirus. Si fermano quasi tutti gli sport in giro per il mondo, la UEFA pronta a fermare anche Champions League ed Europa League. Intanto, non ha intenzione di fermarsi la Premier League e con loro tutti i campionati minori. Ieri, ad Anfield a Liverpool, è andata di scena la partita di Champions League contro l’Atletico Madrid con uno stadio pieno di tifosi. Adesso, invece, per le partite di campionato inglese di Premier e tutti gli altri campionati minori, sono pronte a scattare le porte chiuse. Il Times anticipa l’annuncio del Governo britannico. Il calcio in Inghilterra non si fermerà.

Coronavirus, Premier League: il Governo annuncia le gare a porte chiuse

La notizia arriva direttamente dal noto tabloid inglese il ‘Times’ che lancia l’indiscrezione riguardo le prossime partite di Premier League e non solo. Oltre la Serie A inglese, anche tutti gli altri campionati minori scenderanno in campo nelle prossime settimane (per il momento). Mentre quasi tutto il mondo si ferma e resta paralizzato, il calcio nel Regno Unito continua ad andare avanti, ma il Times annuncia che il Governo dichiarerà le porte chiuse a partire da questo fine settimana per combattere la diffusione del Coronavirus.