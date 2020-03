Calciomercato Napoli, Ibrahimovic la prima richiesta di Gattuso

Calciomercato Napoli: Ibrahimovic, Gattuso lo vorrebbe in azzurro

Calcio Mercato Napoli Ibrahimovic | Il Napoli continua il suo calciomercato, e lo fa pensando in grande. Il rinnovo di Mertens e l’arrivo di Petagna hanno rinforzato non poco la squadra partenopea, ma nonostante questo la sensazione è che i cambiamenti in attacco non siano ancora finiti. Milik potrebbe partite a fine stagione, ed è per questo che anche Rino Gattuso dovrà fare delle valutazione, e in caso richiedere rinforzi. Stando a quanto riportato da Tuttosport, pare infatti che il tecnico calabrese sia pronto a fare la sua prima richiesta: Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese sta vivendo un momento complicato, e l’addio di Boban e quello futuro di Maldini, potrebbero averlo convinto a lasciare il Milan dopo appena 6 mesi. Gli azzurri sono pronti ad approfittarne, tenendo chiaramente in considerazione tutte le complicazioni del caso.

Ibrahimovic: il colpo perfetto per il Napoli

Ibrahimovic è senza dubbio uno dei giocatori più influenti e decisivi nel mondo del calcio, e averlo in squadra si sa, cambia molte cose. Lo svedese potrebbe terminare anticipatamente la sua nuova avventura in rossonero, e chissà che il Napoli non possa provarci nel concreto. Il reparto offensivo azzurro sarebbe così composto di tutte le caratteristiche necessarie per essere completo, e regalerebbe inoltre tanto entusiasmo a Gattuso e ai tifosi. Ibra può essere il colpo ideale, soprattutto a queste condizioni attuali.