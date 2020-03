Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Inter, Aubameyang si allontana | L’Inter potrebbe perdere Lautaro Martinez nel prossimo calciomercato e da varie settimane il nome in auge per sostituire l’argentino è quello di Pierre-Emerick Aubameyang.

Calciomercato Inter, Aubameyang resta all’Arsenal

L’attaccante gabonese, però, non sembra molto intenzionato a lasciare l’Arsenal. E’ spesso il capitano della squadra di Arteta e fulcro dell’attacco dei Gunners. Ai microfoni del sito ufficiale del club londinese ha rilasciato un’intervista in cui ha professato il suo amore per l’Arsenal.

“Significa molto giocare qui. Quando ero più giovane guardavo l’Arsenal perché hanno sempre avuto grandi giocatori e hanno anche vinto trofei. Penso che sia davvero un piacere essere qui, sono davvero felice. Adoro i tifosi. Dopo il mio errore con l’Olympiacos all’ultimo minuto tanti avrebbero potuto scrivermi ogni cosa negativa su Instagram, invece mi hanno incoraggiato a fare sempre meglio“.

Obiettivi? “Cerco di essere sempre pronto, qualunque cosa accada. Ecco perché mi dico che devo essere pronto. Quindi faccio tutto in campo, cerco di adattarmi ad ogni gioco e per il momento funziona bene“.

I numeri stagionali di Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang è sempre più centrale nello scacchiere dell’Arsenal e i numeri stagionali ne sono la conferma. Sinora ha disputato 32 partite in stagione e ha messo a segno ben 20 reti tra Premier League ed Europa League. Ha fornito anche un assist vincente ai compagni. Per l’Inter ora sarà ancora più complicato provare l’assalto ad Aubameyang.