Sky, giornalista positivo al Coronavirus: chiude la piattaforma televisiva?

Sky, giornalista positivo al Coronavirus: Renato Coen racconta la sua testimonianza

Sky, giornalista positivo al Coronavirus | Clamorosa notizia che ci arriva dai giornalisti di Adnkronos: il collega di Sky, Renato Coen, è risultato positivo al test del Coronavirus. Un fulmine a ciel sereno per l’intera redazione, c’è un caso di contagio nella redazione di Sky Tg24. Ha raccontato la sua testimonianza, a seguito del malore causato dai sintomi. Il giornalista si trova comunque in un buono stato di salute, così come ribadisce alla redazione che riporta la news, ringraziando i suoi colleghi per la “vicinanza”. Renato Coen è da anni il conduttore e autore degli approfondimenti di Sky Tg24.

Sky Tg24, le parole del conduttore Coen: “Sono positivo al Coronavirus”

Renato Coen, collega di Sky, ha annunciato la sua condizione di salute, dopo il contagio di Coronavirus, ai microfoni di Adnkronos. Ecco le sue parole: “L’altra sera ho accusato febbre e tosse, che come sapete sono i sintomi del virus. Appena ho sentito alcuni dolori, ho deciso immediatamente di sottopormi al test. Questa mattina mi è arrivato il risultato, che ha dato esisti positivi al Coronavirus. Adesso sento i medici, che stanno valutando tutto il mio quadro clinico. Al momento tra i miei contatti, di vita privata e lavoro, non risultano altri contagiati, nessuno è stato positivo. L’ultimo servizio? L’ho fatto davanti al carcere di San Vittore a Milano, quando è esplosa la rivolta”.