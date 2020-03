Notizie Juventus, Bernardeschi si auto-isola in ritiro

Federico Bernardeschi ha chiarito la propria posizione in merito all’emergenza coronavirus: il centrocampista ha deciso di mettersi in isolamento nel ritiro della Juventus.

Ultime Juventus, Bernardeschi si mette in quarantena

Il giocatore ha comunicato tutto attraverso il proprio profilo Instagram. Dopo aver annunciato di aver effettuato una donazione a favore dell’Ospedale Humanitas, ha anche chiarito che ha deciso non vedere la propria famiglia per il momento. “Sono settimane“, afferma il giocatore, “che vivo in uno stato di incertezza e confusione visto ciò che sta succedendo. In questo momento la cosa migliore è seguire le indicazioni governative, per ridurre al minimo le possibilità di essere contagiati, rimanere in casa“.

E visto che Juventus-Lione, al momento, si giocherà, arriva un altro appello: “Mentre noi scenderemo in campo, per distrarvi un po’, dando un po’ di spettacolo, vi consiglio di stare a casa. Noi siamo sempre sotto osservazione, ma non siamo immuni: per questo ho deciso di andare in ritiro domani per tutelare la mia famiglia e limitare al massimo le occasioni di contagio“.

Come la Juve ha deciso di affrontare l’emergenza coronavirus

Posta la chiusura di ogni legame con la squadra Under 23, visto che militando in Serie C potrebbe essere foriera di un contagio, alla Continassa si continua a lavorare. Ai giocatori è stata lasciata la possibilità di scegliere se restare o meno in ritiro: la decisione di Bernardeschi quindi è del tutto facoltativa.