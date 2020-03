Tweet on Twitter

Notizie Inter, Handanovic verso il rinnovo: le ultime

Ultime Inter, Handanovic corre verso il rinnovo. Dopo esser tornato in campo contro la Juventus, il portiere sloveno potrebbe presto prolungare. L’Inter per un mese intero ha dovuto fare al meno del suo portiere e l’assenza è pesata tantissimo.

Il capitano, il prossimo luglio compirà 36 anni, ma il suo rendimento continua ad essere elevatissimo e da poco ha festeggiato i 12 mesi da capitano. A fine stagione, come riportato dal Corriere dello Sport, il numero uno dovrebbe prolungare di un altro anno il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Ovviamente sarà ancora il titolare, mentre andrà fatto un ragionamento per il suo vice.

L’Inter è già proprietaria del cartellino del rumeno Radu, ora in prestito al Parma, che avrebbe il vantaggio di poter essere iscritto nella lista Uefa come prodotto del vivaio, mentre Padelli potrebbe diventare il terzo portiere. Ausilio e Marotta ragionano e pensano anche ad investire.

Ultime Inter: piace Musso dell’Udienese

L’Inter pensa anche a Musso dell’Udinese per la porta. Il numero uno argentino quest’anno sta stupendo tutti ed il suo valore continua a cresce. Il problema, tuttavia, è che il portiere dovrebbe accettare almeno una stagione da secondo a Milano alle spalle del capitano.