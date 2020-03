Calciomercato Milan, Rangnick rifiuta l’offerta dei rossoneri

Ralf Rangnick ha clamorosamente rifiutato l’offerta del Milan: o almeno, questo è quello che riporta l’edizione tedesca di Sky Sport.

Calcio mercato Milan, no di Rangnick

E dire che l’addio di Boban era avvenuto anche e soprattutto per il circolare delle voci di un suo possibile arrivo. Ed invece pare che l’uomo dei miracoli del Lipsia non sia intenzionato ad accettare l’offerta del Diavolo, che era anzi disposto ad affidargli il timone completo, accentrando in lui i compiti del direttore sportivo e dell’allenatore, così come era già successo proprio in Bundesliga. Secondo i media tedeschi, è poco probabile che si arrivi ad un accordo, nonostante sia stato lo stesso Boban a svelare che ci fosse già un principio d’intesa. Salgono a questo punto le quotazioni per quanto riguarda la permanenza di Pioli: sarà come sempre il campo a decidere e a parlare, se il tecnico dovesse raggiungere un obiettivo che al momento sembra impossibile coma la Champions, la strada sarebbe spianata.

