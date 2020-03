Calciomercato Juve: Rakitic nel mirino, scambio con Douglas Costa

Calciomercato Juventus: Rakitic in e Douglas Costa out

Calcio Mercato Juventus Douglas Costa Rakitic | La Juventus lavora già per la prossima stagione. Lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus tiene lontane le squadre dal campo, ma può essere il momento giusto per programmare la rosa della prossima stagione. La Juve vuole rivoluzionare il reparto di centrocampo e oltre a Pogba e Tonali uno degli obiettivi principali è quello di Ivan Rakitic. Il centrocampista croato del Barcellona è stato vicino già nel mercato di gennaio, quando si è parlato di un possibile scambio con Federico Bernardeschi. Il giocatore non è mai scomparso dai radar di Paratici, e stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, pare che a giugno la Juventus sia pronta a tornare alla carica. Ora si pensa ad uno scambio con Douglas Costa.

Rakitic-Juventus: scambio con Douglas Costa

Ultime Juve – Rakitic gradirebbe parecchio la destinazione Juventus. Il centrocampista del Barcellona ha un contratto in scadenza nel 2021 ed è seguito da tantissimi club. Atletico Madrid e Siviglia pensano a lui in Liga, ma c’è anche l’Inter. La valutazione attuale è dicirca 30 milioni di euro. Una cifra abbastanza alta vista l’età del calciatore. Intanto, i tanti infortuni di Douglas Costa continuano a non far brillare il calciatore ex Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da TV3 i bianconeri sarebbero pronti ad uno scambio con Douglas Costa per il centrocampista del Barcellona.