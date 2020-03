Tweet on Twitter

Notizie Roma, Gruppo Friedkin spiega lo stallo | La Roma non è passata formalmente al Gruppo Friedkin anche se da settimane gli affari sono ormai conclusi. Si dovranno aspettare le firme sui documenti che decreteranno il passaggio definitivo da James Pallotta a Dan Friedkin. Ciò non accadrà prima della soluzione al coronavirus in Italia: lo ha spiegato un legale del Gruppo Friedkin.

Roma, legale di Friedkin spiega lo stand-by

Intercettato dai microfoni di romapress.net, uno dei legali del Gruppo Friedkin ha spiegato i motivi che hanno portato allo stallo della trattativa.

“Sia noi che la Roma abbiamo concordato per mettere le cose in stand-by una volta capito che la Serie A si sarebbe fermata. La decisione l’abbiamo presa tra sabato e domenica”.

Firme? “Venerdì non c’è stato alcun tipo di problema, le firme ci sono. La mancanza di chiarezza che ha fatto la Serie A circa la sospensione del campionato ci ha portato ad un normalissimo stop“.

Il legale di Friedkin sugli eventuali problemi

Interrogato anche sugli eventuali problemi che potrebbero sorgere nella trattativa per il passaggio della Roma da Pallotta a Friedkin, il legale ha spiegato cosa succederà.

“E’ possibile che questo focolaio dovuto al coronavirus comporti un notevole impatto finanziario e una perdita di entrate. E’ necessario che noi e la Roma ci sediamo e aspettiamo di vedere dove vanno queste situazioni perché c’è molta incertezza. Questo è qualcosa che non puoi mai pianificare”.