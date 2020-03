Calciomercato Juventus, Sancho: la risposta del Borussia Dortmund

Calciomercato Juventus, Sancho resta un obiettivo: Paratici studia il colpo

Calciomercato Juventus, Sancho | I bianconeri continuano a seguire il talento inglese Jadon Sancho. Il suo nome è nella lista dei desideri dei diversi club europei, con la Premier League in prima linea per riportare in Inghilterra il proprio talento. Il calciatore è seguitissimo dalla Juventus, con il CFO dei bianconeri, Fabio Paratici, pronto a piazzare un altro colpo per il futuro. Sì, perché dopo aver acquistato Matthijs De Ligt nel corso dell’ultima sessione di mercato estivo, adesso è la volta di Sancho. Il calciatore è giovanissimo, ma ha già inciso con la maglia del Borussia Dortmund: in stagione ha già totalizzato ben 34 partite – protagonista indiscusso – e ha trovato 17 gol e 19 assist.

Ultime Juventus, arrivano risposte su Sancho: ecco cosa fanno sapere da Dortmund

Mentre la Juventus studia il colpo Sancho, per lo stesso calciatore inglese, arrivano risposte direttamente dal suo club d’appartenenza, del Borussia Dortmund. Servirà una cifra importantissima, vicina ai 100 milioni. Il Paris Saint-Germain sogna un attacco stellare composto dai giovani, mettendo dall’altro versante del tridente offensivo anche Sancho, oltre al giovane Mbappe. Stando a quanto annunciato da Hans-Joachim Watzske, CEO del Borussia Dortmund, ai microfoni di RMC Sport, il futuro è segnato per il calciatore: “Sancho è un grande talento, forse tra i giovani è il più grande attualmente in Europa. Secondo me ha il potenziale per diventare uno dei primi due o tre giocatori al mondo negli anni che verranno. La nostra intenzione è quella di tenerlo, vogliamo sia qui più a lungo possibile. Se dovesse arrivare a chiederci la cessione, allora ne discuteremo. Ma non è la nostra prima intenzione, noi vogliamo tenerlo qui con noi ancora per molto”.