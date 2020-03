Calciomercato Inter, Meunier obiettivo concreto: duello con la Juventus

Calciomercato Inter: Meunier, derby di mercato con la Juventus

Calcio Mercato Inter Meunier | Un mercato in continuo fermento quello di Serie A, dove le big soprattutto stanno cercando in questi ultimi giorni di rinforzarsi in vista della prossima stagione. L’Inter continua il suo mercato, e lo fa ragionando già su qualche possibile colpo a giugno, quando magari Conte avrà bisogno di ulteriori innesti per rinforzare una rosa già molto valida. Ausilio e Marotta sono sempre molto attenti alle occasioni, e sembra proprio che all’orizzonte possa essercene una parecchio interessante.

Parliamo di Meunier, terzino del PSG, e obiettivo nerazzurro già da qualche settimana. Il belga è un giocatore molto affidabile, e la sua duttilità ha colpito parecchi addetti ai lavori. Un suo rinnovo con i parigini è molto complicato, ragion per cui potrebbe partire un assalto a giugno. L’Inter ci proverà sicuramente, ma tenendo in considerazione anche un’altra pretendente: la Juventus. Questa la notizia riportata da TMW.

News Inter: su Meunier anche il Borussia

Inter e Juventus potrebbero darsi battaglia a fine stagione per Meunier, ma occhio anche al terzo incomodo: il Borussia Dortmund. La squadra tedesca con ogni probabilità si inserirà nella corsa, dicendo la sua a suon di offerte. Questo il quadro completo della situazione.